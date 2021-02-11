В Україні за добу від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

За добу від коронавірусу померли 124 особи

В Україні за останню добу виявили 5039 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 258 094 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 124 українці (всього – 24 058). Вилікувати вдалося 1 098 944 інфікованих (6568 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що цього тижня делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 та зараження від кажана.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безплатний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

Крім того, британські вчені виявили нові симптоми коронавірусу. Головні ознаки COVID-19 не змінилися.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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