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В Україні за добу виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

5 січня, 08:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу знову видужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 5334 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 083 585 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 202 українці (всього – 19 129). Вилікувати вдалося 747 408 інфікованих (13 850 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні п'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19. При цьому голова МОЗ Максим Степанов зазначив ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят.

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Також нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов розповів, скільки "ковідних" ліжок забезпечені киснем. Загальна кількість вільних ліжок з киснем – 34 987. Всього в медустановах з COVID-19 перебуває 22 802 пацієнти.

Крім того, в Національній академії наук України повідомили, що спад поширення COVID-19 в Україні обумовлений двома чинниками: поведінкою самого коронавірусу і ставленням людей до існуючої небезпеки заразитися.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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