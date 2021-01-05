В Украине за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

За сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 5334 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 083 585 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 202 украинца (всего – 19 129). Вылечить удалось 747 408 инфицированных (13 850 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине пятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19. При этом глава Минздрава Максим Степанов отметил вероятность роста количества больных после новогодних праздников.

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Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько "ковидных" коек обеспечены кислородом. Общее количество свободных коек с кислородом – 34 987. Всего в медучреждениях с COVID-19 находится 22 802 пациента.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины сообщили, что спад распространения COVID-19 в Украине обусловлен двумя факторами: поведением самого коронавируса и отношением людей к существующей опасности заразиться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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