В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля і Байден повернувся до виконання обов'язків – головні новини за ніч

Платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, а Камала Харріс пробула на посаді президента США одну годину 25 хвилин.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження, а Байден поки залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19

Агентство ЄС із лікарських засобів (EMA) надав екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

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Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів. Колаж "Сьогодні"

"Спецслужби РФ нас знищують та підривають" – Бурба просить врятувати українських розвідників

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що російські спецслужби можуть знищити українських силовиків, які працювали над спецоперацією щодо "вагнерівців".

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В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля

В Україні запустили сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур у зону відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю та ознайомитись із хронологією аварії.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження. Колаж "Сьогодні"

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Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру