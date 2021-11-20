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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля і Байден повернувся до виконання обов'язків – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 листопада, 08:16
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Платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, а Камала Харріс пробула на посаді президента США одну годину 25 хвилин.
Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження, а Байден поки залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"
Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження, а Байден поки залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19

Агентство ЄС із лікарських засобів (EMA) надав екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

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Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів. Колаж "Сьогодні"
Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів. Колаж "Сьогодні"

"Спецслужби РФ нас знищують та підривають" – Бурба просить врятувати українських розвідників

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що російські спецслужби можуть знищити українських силовиків, які працювали над спецоперацією щодо "вагнерівців".

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В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля

В Україні запустили сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур у зону відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю та ознайомитись із хронологією аварії.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження. Колаж "Сьогодні"
Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження. Колаж "Сьогодні"

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Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру

Байден поки що залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"
Байден поки що залишається в армійському госпіталі. Колаж "Сьогодні"

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