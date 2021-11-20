В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля і Байден повернувся до виконання обов'язків – головні новини за ніч

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В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19
Агентство ЄС із лікарських засобів (EMA) надав екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.
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В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля
В Україні запустили сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур у зону відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю та ознайомитись із хронологією аварії.
Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури
Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру