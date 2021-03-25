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До України йде теплий антициклон Margarethe: якою буде погода у п'ятницю

25 березня, 13:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, коли чекати в Україні 15 градусів тепла

Дощів та снігу 26 березня в Україні практично не буде – лише на півдні та сході. При цьому почне теплішати, місцями навіть більше 10 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря у п'ятницю досягатиме 6-12 градусів тепла, хоча найближчої ночі очікується мороз.

Вітер північного напрямку, але не сильний, максимум помірний.

Дощ і мокрий сніг залишаться в південній частині України і на південному сході, а завтра вдень взагалі тільки на крайньому півдні. Антициклон Margarethe практично повністю витіснить циклон з України (карта).

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У Києві 26 березня буде сонячно і відносно тепло – вдень близько +8.

"У суботу-неділю потеплішає ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи осядуть вниз. Однак в цілому наступний тиждень разом з квітнем вже нас порадують адекватними градусами – очікується до 12-16", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", справжня весна прийде вже ближче до Великодня, а до цього буде місяць температурних гойдалок. Синоптики дали прогноз на квітень.

Відео: Сьогодні
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погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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