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В Україну йдуть снігопади і сильні морози

11 січня, 10:41

Сергій Мартинець , Ксенія Середа

В Україні таки прийде справжня зима, хоч і з запізненням на півтора місяці

У найближчі дні всю територію країни буде засипати снігом і різко похолоднішає, місцями більше 10 градусів морозу.

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Радіти теплу вже недовго. На цьому тижні завірюхи і похолодання будуть по всій країні. Сьогодні – сніг із дощем в Одеській області, в середині тижня – буде на Закарпатті, в Карпатах, у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

У західних областях попереджають про ожеледицю.

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До кінця тижня на українців чекає і різке похолодання до 11 градусів морозу.

Відео: Сьогодні

Після того, як Новий рік і Різдво в Україні пройшли без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка погода чекає на українців цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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погода сніг прогноз погоди морози

Джерело: Сьогодні

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