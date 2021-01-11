В Україну йдуть снігопади і сильні морози

В Україні таки прийде справжня зима, хоч і з запізненням на півтора місяці

У найближчі дні всю територію країни буде засипати снігом і різко похолоднішає, місцями більше 10 градусів морозу.

Реклама

Радіти теплу вже недовго. На цьому тижні завірюхи і похолодання будуть по всій країні. Сьогодні – сніг із дощем в Одеській області, в середині тижня – буде на Закарпатті, в Карпатах, у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

У західних областях попереджають про ожеледицю.

До кінця тижня на українців чекає і різке похолодання до 11 градусів морозу.

Відео: Сьогодні

Після того, як Новий рік і Різдво в Україні пройшли без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка погода чекає на українців цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама