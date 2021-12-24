В Україну повертається тепло – прогноз від синоптика (мапа)

Завтра, 25 грудня, в Україні температура повітря в більшості областей буде достатньо теплою. Також варто чекати на сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Яка буде температура
У країні прогнозують від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні варто очікувати +4 – +9 градусів, а у Криму температура повітря підніметься до +11 градусів.
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Де чекати на опади
На дорогах стане слизько. Синоптик прогнозує мокрий сніг, а часом і дощ, який буде у західних та східних областях. У центральній частині та на півдні істотних опадів не буде.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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