У Варшаві відбудеться концерт на підтримку України та українок

"Україна 24" буде транслювати концерт "Слава Україні" з Варшави у прямому ефірі

25 квітня о 20:00 на телеканалі "Україна 24" відбудеться пряма трансляція благодійного концерту "Слава Україні" з Варшави.

Презентувати захід у Польщі будуть український ведучий Олег Білецький (телеканал "Україна 24") та відома польська акторка Малгожата Кожуховська (Małgorzata Kożuchowska).

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У рамках благодійного концерту відбудеться збір коштів на підтримку нашої держави, що будуть передані Національному банку України.

"Ми присвячуємо цей концерт жінкам, які перебувають тут, у Польщі, розлучені зі своїми чоловіками, батьками та синами; які потребують підтримки, не лише фінансової, а й духовної та ментальної", – коментує Беата Дасзинска Музицзка (Beata Daszyńska Muzyczka), президент у Bank Gospodarstwa Krajowegо.

Учасниками музичного заходу стануть відомі європейські та українські виконавці: Ніна Матвієнко & Вероніка Морська, Себаст`ян Рідель & Cree, Джері Хейл, Юстина Стечковська & Арек Клюсовськи, "Антитіла", Grubson, Юлія Белей, Кася Станкевич & Varius Manx, "Пікардійська Терція", Аня Русовіч, Таянна, Анджей Пясечни, Тарабарова, Feel, "Номер 482", Юзефіна, Le Voice & Олександр Божик, Аля Трач & Маріен & Вероніка Морська, Малгожата Островська, Probass & Hardi, Кріс Цуговськи, Дарек Малейонек, Go_A, Уршуля, Аліна Паш, Катажина Козлова, Оркестр Адама Штаби.

Також за програмою заходу плануються прямі включення артистів із Києва та Львова.

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"Україна 24" – телеканал, що має найбільше міжнародне покриття і користується великою популярністю в Польщі. Ми дякуємо нашим колегам за підтримку та значний внесок для нашої держави. Переконані, що з такою вірою та допомогою – ми обов’язково переможемо.

Не пропустіть благодійний концерт на підтримку нашої держави на телеканалі "Україна 24" о 20:00.

Ініціатор заходу – Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.en.bgk.pl

Номер рахунку: PL91 1130 0007 0080 2394 3520 0002, одержувач переказу: Національний банк України