У Запоріжжі демонтують радянську військову техніку в парку через фейк РФ

Поки невідомо, куди відвезуть техніку з парку відпочинку

У Запоріжжі знесуть військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі міська влада вирішила демонтувати радянську військову техніку, яка знаходиться у парку Перемоги.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА в Telegram.

Реклама

"А все через дурні заяви російського генерала, який заявив, що біля парку розміщені вогневі позиції ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

У Вінниці знесли пам'ятник Горькому

У Вінниці демонтували пам'ятник російському поетові та письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у центральному парку кілька десятиліть.

Як нам стало відомо, на сесії міської ради вирішили демонтувати пам'ятник Горькому та передати його на зберігання до краєзнавчого музею.

Реклама

Замість Горького, мабуть, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

Також у Вінниці перейменували 7 вулиць та парків, назви яких раніше асоціювалися з радянським союзом та Росією.

Раніше ми писали: