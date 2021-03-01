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У Запоріжжі жорстоко побили депутата: зламали ніс і розірвали вухо

1 березня, 22:14

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Дмитро Майстро у мить удару встиг закрити обличчя руками

У Запоріжжі сьогодні напали на депутата облради, відомого місцевого адвоката – зламали ніс та розірвали вухо. Місяць тому невідомі вже розтрощили його громадську приймальню, однак тоді нападників не знайшли. Що могло стати причиною?

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Версії для новин "Сьогодні" вивчав Олег Притикін.

Напали на адвоката, коли він підходив до офісу. Біля під'їзду до нього підскочили четверо невідомих і почали бити. Все сталося миттєво, люди у масках та каптурах завдали ударів і за кілька секунд втекли, залишивши на землі скривавленого чоловіка, розповів журналістам "Сьогодні" очевидець нападу.

Швидка доправила травмованого до лікарні. У нього – зламаний ніс, розірвана шкіра на обличчі, численні гематоми. Постраждалий – адвокат Дмитро Майстро, торік його обрали депутатом Запорізької обласної ради. Згадує, що били чимось важким, добре, що у мить удару встиг закрити обличчя руками.

Відео: Сьогодні

Дмитро пов’язує напад із своєю депутатською діяльністю:

"Різко завдав мені удару, швидше за все, кастетом, важким предметом. Обличчя я встиг закрити, руки всі зчесані. Перед цим у мене два рази нападали на офіс, кидали вибухонебезпечні предмети в селищі Кушугум".

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Напади на приймальню Майстро пов’язував із тим, що виступив проти закриття місцевої лікарні. У самому Кушугумі тим, що сталося, шоковані.

Заступник селищного голови Кушугума Олександр Харченко вважає, що це жорстоке побиття – тяжкий злочин. Наразі нападників розшукує поліція.

Нагадаємо, перед місцевими виборами у жовтні-2020 під Львовом кандидата в депутати міськради побили під час агітації.

А в липні-2019 у Харкові невідомі побили народного депутата Дмитра Святаша.

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Запоріжжя депутати побиття напад

Джерело: Сьогодні

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