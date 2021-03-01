В Запорожье жестоко избили депутата: сломали нос и разорвали ухо

В Запорожье сегодня напали на депутата облсовета, известного местного адвоката – сломали нос и разорвали ухо. Месяц назад неизвестные уже разгромили его общественную приемную, однако тогда нападающих не нашли. Что могло стать причиной?

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Версии для новостей "Сегодня" изучал Олег Притыкин.

Напали на адвоката, когда он подходил к офису. У подъезда к нему подскочили четверо неизвестных и начали бить. Все произошло мгновенно, люди в масках и капюшонах нанесли удары и спустя несколько секунд сбежали, оставив на земле окровавленного мужчину, рассказал журналистам "Сегодня" очевидец нападения.

Скорая доставила травмированного в больницу. У него – сломан нос, разорвана кожа на лице, многочисленные гематомы. Пострадавший – адвокат Дмитрий Майстро, в прошлом году его избрали депутатом Запорожского областного совета. Вспоминает, что били чем-то тяжелым, хорошо, что в момент удара успел закрыть лицо руками.

Видео: Сегодня

Дмитрий связывает нападение со своей депутатской деятельностью:

"Резко нанес мне удар, скорее всего, кастетом, тяжелым предметом. Лицо я успел закрыть, руки все счесаны. Перед этим у меня два раза нападали на офис, кидали взрывоопасные предметы в поселке Кушугум".

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Нападения на приемную Майстро связывал с тем, что выступил против закрытия местной больницы. В самом Кушугуме в шоке от произошедшего.

Заместитель поселкового головы Кушугума Александр Харченко считает, что это жестокое избиение – тяжкое преступление. Сейчас нападавших разыскивает полиция.

Напомним, перед местными выборами в октябре-2020 под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитации.

А в июле-2019 в Харькове неизвестные избили народного депутата Дмитрия Святаша.

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