Вакцинація препаратом Covishield: які побічні реакції можуть бути після щеплення

Побічні реакції були більш м'якими і проявлялися рідше у літніх людей, аніж у молодих

В Україні триває масова вакцинація виробленим в Індії препаратом Covishield/AstraZeneca. Зараз до нього прикута велика увага. Тому про те, які можуть бути побічні реакції після використання цієї вакцини – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Як з'ясувалося, до найчастіших проявів реакцій віднесено такі:

чутливість у місці ін'єкції (63,7%);

біль у місці ін'єкції (54,2%);

головний біль (52,6%);

втома (53,1%);

біль у м'язах (44,0%);

слабкість (44,2%);

підвищена температура (33,6%);

лихоманка ≥38 °C (7,9%);

озноб (31,9%);

біль у суглобах (26,4%);

нудота (21,9%).

Набагато рідше трапляються інші побічні ефекти:

запаморочення;

зниження апетиту;

біль у животі;

збільшені лімфатичні вузли;

надмірне потовиділення, сверблячка або висипання.

Побічні реакції, як правило, були більш м'якими і проявлялися рідше у літніх людей (65 років і старше), аніж у молодих.

Що стосується важких побічних реакції, то вони були у 0,4% серед тих, хто отримав вакцину під час досліджень.

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У Великій Британії вакцину AstraZeneca використовують з 9 грудня 2020-го. Агенція з регулювання лікарських засобів і медичних товарів вже опублікувала першу доповідь. За 2,5 місяці в Британії прищепили 600 тис. людей саме вакциною AstraZeneca. Важкі алергічні реакції (анафілаксія) були у 150 людей. Це 0,025%.

У Британії не пов'язують смерть після щеплення з самою вакциною. Всього з грудня було 244 повідомлення про смерть тих, хто раніше отримав вакцину AstraZeneca.

"Більшість з цих повідомлень стосувалися літніх людей або людей з хронічною хворобою. Використання AstraZeneca швидко зросло, як і повідомлення про летальні випадки після вакцинації, проте це не означає зв'язок між вакцинацією і летальними наслідками. Вивчення окремих випадків і звітності не свідчить про те, що вакцина зіграла роль у смерті", – наголошується в доповіді Агенції з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії.

В Агенції додають, що на час складання доповіді понад 120 тисяч осіб у Великій Британії померли протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус. Це майже в 1000 разів більше, аніж випадків важкої реакції на вакцину.

Нагадаємо, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко після вакцинації від COVID-19 препаратом Covishield розповів, який у нього проявився побічний ефект.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Побічні реакції на вакцину – легкі, важкі, чи варто їх боятися – думка інфекціоністів".

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