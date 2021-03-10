Вакцинація препаратом Covishield: які побічні реакції можуть бути після щеплення

В Україні триває масова вакцинація виробленим в Індії препаратом Covishield/AstraZeneca. Зараз до нього прикута велика увага. Тому про те, які можуть бути побічні реакції після використання цієї вакцини – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".
Як з'ясувалося, до найчастіших проявів реакцій віднесено такі:
- чутливість у місці ін'єкції (63,7%);
- біль у місці ін'єкції (54,2%);
- головний біль (52,6%);
- втома (53,1%);
- біль у м'язах (44,0%);
- слабкість (44,2%);
- підвищена температура (33,6%);
- лихоманка ≥38 °C (7,9%);
- озноб (31,9%);
- біль у суглобах (26,4%);
- нудота (21,9%).
Набагато рідше трапляються інші побічні ефекти:
- запаморочення;
- зниження апетиту;
- біль у животі;
- збільшені лімфатичні вузли;
- надмірне потовиділення, сверблячка або висипання.
Побічні реакції, як правило, були більш м'якими і проявлялися рідше у літніх людей (65 років і старше), аніж у молодих.
Що стосується важких побічних реакції, то вони були у 0,4% серед тих, хто отримав вакцину під час досліджень.
У Великій Британії вакцину AstraZeneca використовують з 9 грудня 2020-го. Агенція з регулювання лікарських засобів і медичних товарів вже опублікувала першу доповідь. За 2,5 місяці в Британії прищепили 600 тис. людей саме вакциною AstraZeneca. Важкі алергічні реакції (анафілаксія) були у 150 людей. Це 0,025%.
У Британії не пов'язують смерть після щеплення з самою вакциною. Всього з грудня було 244 повідомлення про смерть тих, хто раніше отримав вакцину AstraZeneca.
"Більшість з цих повідомлень стосувалися літніх людей або людей з хронічною хворобою. Використання AstraZeneca швидко зросло, як і повідомлення про летальні випадки після вакцинації, проте це не означає зв'язок між вакцинацією і летальними наслідками. Вивчення окремих випадків і звітності не свідчить про те, що вакцина зіграла роль у смерті", – наголошується в доповіді Агенції з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії.
В Агенції додають, що на час складання доповіді понад 120 тисяч осіб у Великій Британії померли протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус. Це майже в 1000 разів більше, аніж випадків важкої реакції на вакцину.
Нагадаємо, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко після вакцинації від COVID-19 препаратом Covishield розповів, який у нього проявився побічний ефект.
Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Побічні реакції на вакцину – легкі, важкі, чи варто їх боятися – думка інфекціоністів".
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк