Вакцини від COVID-19 все ближче до українців: у ВР внесли законопроєкт про екстрену вакцинацію

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 4613 з поправками до закону "Про лікарські засоби", завдяки яким Україна зможе використовувати вакцини від COVID-19, які ще не пройшли повний цикл випробувань, але відповідають певним умовам. До таких зокрема належать препарати Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

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Про це повідомив голова комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Він пояснив необхідність внесення поправок в українське законодавство тим, що на сьогодні жодна вакцина від коронавірусу ще не пройшла повний цикл випробувань, тому в Україні поки не можуть зареєструвати жодну з вакцин, якими вже активно робрять щеплення в ЄС, США та інших країнах в режимі екстреного використання.

У разі ухвалення закону депутатами уряд отримає право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявність даних про успішне проведення доклінічних випробувань;

клінічні дослідження проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

"За наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження", – пояснив Радуцький.

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Він розраховує, що Рада проголосує цей законопроєкт на наступному засіданні.

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Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників, але назви компаній поки не розкривають.

Ми також повідомляли, що в Україні вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною.

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