Ваш народ буде квітнути у своєму Криму, який був, є і буде Україна – Арсеній Яценюк звернувся до кримських татар

У лавах ЗСУ кримськотатарські воїни зламають хребта спадкоємцям тих, хто спустошував наш край і знову прийшов убивати, наголосив голова КБФ

Арсеній Яценюк упевнений, що кримськотатарський народ вистоїть і повернеться до звільненого Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Кримські татари будуть жити на своїй землі у вільному Криму, який був, є і буде Україна, написав у своєму зверненні у річницю геноциду кримськотатарського народу прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.

"Дорогий і незламний кримськотатарський народе! Сьогодні 78-ма річниця трагедії, яка назавжди обпалила твою душу. Твої мертві й ненароджені, твої сини і доньки, які полягли тоді у азійських пустелях, дивляться на тебе і знають, що ти знов вистоїш. Що кращий учень двох найогидніших вурдалаків ХХ століття здохне у нечистотах або отруїться, як пацюк, подібно до його вусатих кумирів. Що у лавах українського війська твої воїни зламають хребта спадкоємцям тих, хто спустошував наш край і знов прийшов убивати й грабувати", – написав Арсеній Яценюк у Facebook.

Крим буде звільнений від окупантів, впевнений голова КБФ, і кримські татари повернуть на свою землю свої традиції, мову та культуру.