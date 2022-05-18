Ваш народ буде квітнути у своєму Криму, який був, є і буде Україна – Арсеній Яценюк звернувся до кримських татар

Кримські татари будуть жити на своїй землі у вільному Криму, який був, є і буде Україна, написав у своєму зверненні у річницю геноциду кримськотатарського народу прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.
"Дорогий і незламний кримськотатарський народе! Сьогодні 78-ма річниця трагедії, яка назавжди обпалила твою душу. Твої мертві й ненароджені, твої сини і доньки, які полягли тоді у азійських пустелях, дивляться на тебе і знають, що ти знов вистоїш. Що кращий учень двох найогидніших вурдалаків ХХ століття здохне у нечистотах або отруїться, як пацюк, подібно до його вусатих кумирів. Що у лавах українського війська твої воїни зламають хребта спадкоємцям тих, хто спустошував наш край і знов прийшов убивати й грабувати", – написав Арсеній Яценюк у Facebook.
Крим буде звільнений від окупантів, впевнений голова КБФ, і кримські татари повернуть на свою землю свої традиції, мову та культуру.
"Великий кримськотатарський народе! Шановні мої Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров! Ми скинемо рашистські пута, ми обов’язково повернемося у Крим, де не буде страху, свавілля і окупантів. Де не буде фсб і в’язнів совісті, а буде свобода і пошанування людини. Де не буде ані Красноармєйского, ані Красногвардєйского, ані Красного. А буде Альма-Тархан, Курман-Кемельчі, Куру-Джага-Шейх-Елі. Де буде квітнути ваш народ у своєму Криму, який був, є і буде Україна", – підкреслив Арсеній Яценюк.