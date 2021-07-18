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"Ваша робота дуже потрібна": Ляшко привітав з Днем металурга і гірника

18 липня 2021 10:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політик вважає, що Україна повинна продавати за кордон вже готову продукцію, а не металобрухт – тоді нас чекає успіх

Ляшко на зустрічі з металургами. Фото: facebook.com/O.Liashko

Ляшко на зустрічі з металургами. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко привітав українців з Днем металурга і гірника, відповівши, що їхня робота дуже необхідна для економіки країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він вважає, що це свято для кожного українця.

"Коли гірничо-металургійна галузь процвітає, коли за кордон продають продукцію, а не металобрухт – тоді економіка розвивається, валюта йде в країну, а ціни стабільні. У цей день щиро бажаю людям праці сталевого здоров'я. Ваша робота дуже потрібна країні", – написав Ляшко.

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Нагадаємо, нещодавно найбільшій промисловій компанії України "Метінвест" виповнилося 15 років. Це – один з найбільших роботодавців України, де трудяться понад 80 тисяч офіційно влаштованих співробітників, а сума виплачених податків за час роботи компанії становить 165 млрд гривень. За роки роботи "Метінвест" виплавив стільки металу, що його вистачило б для зведення 20 тисяч Ейфелевих веж.

Тим часом у Верховній Раді скаржаться, що шахтарі отримують зарплату рідше, ніж члени НКРЕКП виписують собі премії по 250-300 тис. грн, які відповідальні за борги із зарплати перед гірниками.

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