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Верховна Рада провалила законопроєкт про медичний канабіс

13 липня 2021 18:30

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

У залі тільки 184 депутати підтримали регулювання обороту конопель в медичних цілях

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна ще на крок наблизилася до легалізації "лікувального" канабісу. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України не проголосувала за законопроєкт №5596 про регулювання обороту конопель в медичних цілях (легалізацію канабісу). За проголосували тільки 184 народні депутати.

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Закон відправили на доопрацювання до ініціатора документа.

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Чому потрібна легалізація конопель

В Україні два мільйони людей страждають від постійних болів через низку захворювань. Це дорослі і діти з онкологією, діти з епілепсією, воїни АТО з контузіями, люди, які мучаться фантомними болями після ампутації. Опіати, які зараз дозволено використовувати для знеболювання, призводять до справжнісінькою наркотичної залежності. У медичного канабісу немає такої побічної дії. Більш того, на підставі клінічних досліджень підтверджено, що коноплі ефективні під час лікування понад 50 патологічних станів.

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І ще один важливий момент. Ці люди зараз змушені купувати ліки на основі канабісу на чорному ринку по 100-200 доларів. Коли в Україні почнуть легально випускати такі ліки, вони коштуватимуть 10-12 доларів.

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Читайте також в нашому матеріалі, що говорили політики про легалізацію канабісу, оскільки одні підтримують такий законопроєкт, інші – категорично проти.

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