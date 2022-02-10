Верховний Суд скасував вирок Стерненку

Кримінальне провадження за статтею 263 КК закрито

Активісту скасували вирок щодо незаконного поводження зі зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний Суд зняв судимість із активіста Сергія Стерненка. Кримінальне провадження за звинуваченням у незаконному поводженні з боєприпасами закрили.

Про це активіст повідомив у Facebook.

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"Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 закрити через малозначущість (це про один патрон). За ст. 146 ("викрадення") залишити без змін. Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначна перемога", – повідомив Стерненко.

Він також зазначив, що рішення суду про викрадення оскаржуватиметься у Європейському суді з прав людини.

Стерненко був у СІЗО

Нагадаємо, що 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.

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Причина – розбійний напад та викрадення депутата райради. Спочатку він був відправлений до СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Наприкінці травня суд скасував і цей захід покарання. Стерненку дали рік умовно, а решта звинувачень або відпала за терміном давності, або визнана недоведеною.

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