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Верховний суд дозволив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

8 червня 2021 18:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Верховний суд відмовився визнати ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату незаконною

/ Фото: AFP

Верховний суд відмовився визнати незаконним рішення Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату про її ліквідацію.

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Про це в Facebook повідомив речник Православної церкви України Євстратій Зоря.

"Верховний суд визначив, що рішення Помісного собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді, адже це було би порушенням норми про розділення Церкви і держави та неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи", – написав він.

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Отже, за словами Євстратія Зорі, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення собору УПЦ Київського патріархату від 15 грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було прийнято рішення про ліквідацію церкви і входження її парафій до ПЦУ.

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Як відомо, незважаючи на те що Філарет відмовляється визнати скасування Київського патріархату, ця релігійна організація припинила свою діяльність після об'єднання парафій в єдину Православну церкву України. Відповідну заяву зробили в Міністерстві культури.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київський патріархат скасував Томос і відмовився визнавати Епіфанія главою.

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