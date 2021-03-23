Верховний суд дозволив не пускати в школу дітей без щеплень

Суспільні інтереси важливіше за право дитини на освіту, вважають у суді

Верховний суд України визнав законним відсторонення від занять у школі дитини, яка не отримала щеплення за віком. Це надає безпеку всім учням.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

Таке рішення прийнято за розглядом позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, яка не мала щеплення за віком.

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини", – йдеться в повідомленні.

У Верховному суді наголосили, що в цьому випадку право дитини на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси.

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"Водночас право дитини на здобуття освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі", – відзначили в суді.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки закликають батьків до 1 вересня зробити дітям всі необхідні занаціональним календарем щеплення.

Згідно із цим календарем, діти до шести років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і Hib-інфекції. У шість років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту. Якщо у дитини є протипоказання, їй надають довідку про це.

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