Весна близько? Синоптики порадували прогнозом на тиждень

Згідно з прогнозом, найтепліша погода очікується у Львові, проте такі зміни будуть нетривалими – де ще потеплішає

Чи потеплішає в Україні цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні наступного тижня буде теплішою, ніж попереднього. Підвищення температури варто очікувати у середу та четвер у більшості областей країни.

Про це повідомляє НВ.

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За даними синоптиків, низькі температури збережуться щонайменше до середини лютого. Проте коротке потепління очікується вже цього тижня. Середа, четвер та п'ятниця у більшості регіонів будуть теплішими, ніж решта днів.

У столиці у ці три дні буде дощова погода, але температура триматиметься на рівні 4-6 градусів тепла. Проте вже в суботу та неділю похолодає до -1 градуса вдень.

У Львові 9-11 лютого також потеплішає – у перші два дні температура буде 7-8 градусів тепла, потім поступово знизиться. При цьому у п'ятницю та суботу синоптики попереджають про поривчастий вітер.

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У Харкові потепління буде незначним – до 3 градусів тепла. А в Одесі на максимальну температуру варто чекати у п'ятницю, 11 лютого – до +7 градусів. Цей день буде сонячним і без опадів..