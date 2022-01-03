Відео дня. У Мелітополі хлопець викликав "поліцію", щоб зробити пропозицію (відео)

Дівчину поклали на капот автомобіля, поки "поліція" нібито "проводила обшук"

Пропозицію руки та серця зробили, коли дівчина зовсім не чекала. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області дівчині незвичайним чином зробили пропозицію руки та серця. Для цього хлопець викликав "поліцію" та імітував її затримання.

Про це повідомляє місцевий сайт Субота.плюс.

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Як відбувалася пропозиція

Дівчина зупинила машину перед воротами до приватного будинку. У цей момент ззаду зупинився білий мікроавтобус, з якого вибігли люди в масках, у жилеті з написом "поліція" та з муляжами пістолетів.

Її поклали на капот, а в цей час до неї вийшов наречений. Він став на одне коліно і простягнув каблучку. Дівчина зраділа та прийняла пропозицію.

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