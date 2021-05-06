Влада повинна виконати все, що наобіцяла сьогодні США – Яценюк

Екс-прем'єр нагадав, що Сполучені Штати завжди з тими, хто відстоює інтереси свого народу і проти тих, хто використовує владу у власних інтересах

/ Фото: nfront.org.ua

Українська влада зобов'язана зробити все, що пообіцяла американським партнерам під час візиту глави Держдепу США Ентоні Блінкена до Києва щодо судової реформи, боротьби з корупцією, законодавства про СБУ та решти.

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Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"США разом з Україною. Саме це сказав Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту до України. Це почула Росія. Це відчула Україна. Сьогоднішня влада зобов’язана зробити все, що наобіцяла сьогодні нашим американським друзям", – заявив він.

За словами Яценюка, виконання обіцянок, які були дані США щодо судової реформи, боротьби з корупцією, законодавства про СБУ, корпоративного управління державними підприємствами (не плутати з корупційним управлінням), економічними реформами та чесністю й прозорістю влади потрібно насамперед українцям.

"Сполучені Штати завжди з тими, хто відстоює інтереси свого народу і завжди проти тих, хто використовує владу у власних інтересах", – підкреслив він.

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Нагадаємо, 6 травня держсекретар США Ентоні Блинкин і його заступник Вікторія Нуланд прилетіли до Києва. У четвер Блінкен зокрема зустрівся з президентом України, прем'єром Денисом Шмигалем і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Ми також повідомляли, що, на думку Яценюка, у разі зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, Росія може створити пастку для України.