Разом з Росією до відповідальності має бути притягнена Білорусь – професор Василенко

Лукашенка та його поплічників можуть покарати за те, що дозволили збройним силам РФ використати білоруську територію, вважає юрист

Відповідальність білоруської держави може бути обмежена кримінальним покаранням особисто Лукашенка, вважає Володимир Василенко / Фото: Getty Images, Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Разом з Росією, яка веде повномасштабну війну проти України, до відповідальності має бути притягнена і Республіка Білорусь.

Про це наголошує у своїй статті, опублікованій на сайті Київського безпекового форуму, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Володимир Василенко.

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"З огляду на той факт, що у нападі на Україну власне Збройні сили Республіки Білорусь безпосередньої участі не брали і що дозвіл на використання її території Збройними силами РФ був санкціонований адміністрацією, очолюваною самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, відповідальність білоруської держави може бути обмежена кримінальним покаранням особисто Лукашенка і окремих лояльних йому представників вищого білоруського воєнно-політичного керівництва", – вважає автор публікації.

Професор Василенко наголошує, що "ця кліка фактично виконує функції окупаційної адміністрації, яка перебуває під тотальним контролем путінської Росії".