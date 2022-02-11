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Замість поля "виріс" величезний кар'єр. У Харківській області розкрили схему на 1 мільярд (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 12:50
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Територія належала місцевому аграрному університету і керівництво закладу не бачило, що там відбувається, протягом двох років

Украли пісок на мільярд гривень. На Харківщині викрили масштабну угоду. Поблизу Рогані підприємці отримали в оренду два з половиною гектари землі. Але замість того щоб сіяти, викопали величезний піщаний кар'єр.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Територія належала місцевому аграрному університету і керівництво закладу не бачило, що там відбувається, протягом двох років. Землю, яка мала використовуватися для наукових цілей, знищено. Трьом підприємцям висунули підозри.

"Підприємці отримали договір оренди на одну із земельних ділянок розміром 2,5 гектара. Надалі особи розпочали незаконний видобуток піску на цій території. До того ж ще робили незаконний видобуток піску на іншій земельній ділянці, не маючи взагалі жодних дозвільних документів", – розповів спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

В Одесі шахраї привласнили 10 ділянок землі на узбережжі

В Одесі правоохоронці викрили шахраїв, які привласнили 10 ділянок землі на узбережжі Чорного моря.

Як пояснили у відділі поліції, зловмисникам було відомо, що право розпорядження землею належить виключно територіальній громаді в особі міської ради. Попри це, зловмисники вирішили заволодіти землею шляхом надання до суду неправдивих даних.

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"Реалізуючи злочинний план, шахраї підшукали 10 осіб, які за грошову винагороду погодилися оформити на себе правовстановлюючі документи. Від їхнього імені було складено адміністративний позов про визнання права власності, замовлено та отримано необхідну технічну документацію. Зловмисники переконали цих людей у законності процедури, не повідомивши про свої наміри", – зазначили у відділі.

Згодом одна з учасниць афери подала позов до суду від імені цих 10 осіб, оформивши відповідну довіреність. У заяві було зазначено, що позивачі нібито обробляють город, вирощують овочі та на цій землі хочуть збудувати власні будинки, для чого необхідно отримати ділянки у власність.

"Також зловмисники посилалися на вигадане звернення до міської ради, яке нібито було залишено без розгляду", – уточнили у главку.

З поданої документації учасники земельної афери домоглися у суді необхідного їм рішення. Отримавши виконавчі листи, зловмисники оформили землю на "підставних" осіб, а надалі продали її.

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