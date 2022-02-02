У Львові директорів шкіл готують до можливого вторгнення РФ: чого їх навчають (фото)

Керівники навчальних закладів набувають навичок у рамках Програми національного спротиву

Директорів шкіл навчають стріляти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові директори шкіл пройшли навчання на випадок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Їх навчали стріляти зі зброї.

Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міської ради.

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Керівники навчальних закладів міста взяли участь у навчанні зі стрільби в одному з тирів міста.

Вони отримали базові практичні навички володіння зброєю у рамках Програми національного спротиву, яку минулого тижня затвердили на засіданні виконавчого комітету.

Програма нацопору – це план дій у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців громади навичок стрілянини та домомедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території Львівської територіальної громади, та розвиток інфраструктури.

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Навчання директорів шкіл. Фото: Львівська міськрада

Загроза вторгнення

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

Незабаром стало відомо, що Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Навчання розпочнуться 10 лютого.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається у відведенні військ Росії від кордонів. Він вважає, що потрібно більше інформації.

Західні ЗМІ опублікували інформацію про те, що якщо Росія вирішить вторгнутися до України та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

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