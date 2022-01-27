Загроза вторгнення РФ. Що має бути в аптечці для "екстренної валізи"

У разі війни доведеться діяти швидко, а найголовніше – не панікувати, але бути готовим до всього

Аптечку варто покласти зверху у "тривожній валізі", щоб було зручно її дістати у разі необхідності / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні обговорюється загроза повномасштабного вторгнення російської армії. На такий випадок у кожного має бути "тривожна валіза", якщо доведеться швидко залишати своє місце проживання.

Сайт "Сьогодні" розповість, які медикаменти мають бути в "екстренній валізі".

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Зазначимо, що рюкзак обов'язково має бути підйомним, тому що у разі чого все доведеться тягти на своїх плечах.

Що потрібно обов'язково взяти в аптечку

Медикаменти:

активоване вугілля (від інтоксикації),

парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний),

альбуцид (краплі для очей),

фталазол (від кишкової інфекції),

пенталгін (знеболюючий),

імодіум (від діареї),

супрастин (від алергії),

ліки, які ви приймаєте регулярно.

Також в аптечці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.

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Рекомендуємо покласти сухий та медичний спирт, санітайзер, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання. Важливо мати засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів, нестерильні бінти, еластичні бинти з можливістю фіксації.

Ще не завадять пластирі різних розмірів. І не забудьте атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу.

Крім цього, можна взяти великий шматок тканини, на якій можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци та медичні маски.

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Ситуація у країні

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