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У Львові отримали вже близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців – Садовий

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 березня, 01:04
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Поки є список із шести юридичних та фізичних осіб
Інформація про несумлінних орендодавців буде передана у військову адміністрацію.
Інформація про несумлінних орендодавців буде передана у військову адміністрацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

За два тижні від початку війни на "гарячу" лінію Львова було отримано близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які підняли ціни на помешкання в місті.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook мер міста Андрій Садовий.

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Хто в списку

"Я можу з впевненістю зробити публічним список із шести юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження", – зазначив Садовий.

Як зауважив мер, у список потрапили:

  • однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81 614 грн за місяць;
  • оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;
  • Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4197 грн;
  • хостел "Форест", вул. Фурманська, 5, 10 ночей коштують 11 200 грн;
  • квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців;
  • квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн.

Садовий також зауважив, що в мережі таких скарг значно більше:

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"Ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира, є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами та контактами – передавайте їх на "гарячу" лінію. Важливо уточнити, чи зросла вартість квартири після початку повномасштабної війни в Україні".

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що в деяких регіонах України є загроза мінувань окупантами сільськогосподарських земель.

Ситуація в Україні 16 березня:

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.

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  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою у Луганській області.

  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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