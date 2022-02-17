У Львові з даху багатоповерхівки скинули автомобіль (фото)

У Львові місцеві жителі зафіксували, як з даху закинутої багатоповерхівки скинули автомобіль. Львів'янка розповіла, що бачила це на власні очі.
Про це мовідомило видання "Варта 1".
Подія сталася в так званому районі "Привид" на Тракті Глинянському. Після інциденту автомобіль завантажили на евакуатор та відвезли.
Далі по темі
"Доброго дня, Тракт Глинянський, закинуті будови. Скинули машину з даху", - написала жінка до редакції львівського видання та прикріпила фото на якому видно автомобіль.
Авто скинули з багатоповерхівки. Фото: Варта 1
Що говорять правоохоронці
В поліції підтвердили, що така подія дійсно була. Знімали рекламний ролик чи кліп.
Дозвіл організатори мали. Яка саме компанія проводила зйомки, в поліції не розповіли.
В Одесі авто припаркували на балконі
В Одесі на вулиці Ковальській чоловік вирішив зробити зі своєї лоджії паркінг для машини та підняв краном авто на 7 поверх.
У соцмережах пишуть, що це захист від викрадення найвищого рівня. Навіщо він це зробив і звідки у нього кран – невідомо.
Раніше ми писали:
- Під Києвом п'яний водій без прав розтрощив кілька припаркованих автомобілів (відео)
- Знову ніхто не винен? В Києві балкон обвалився на припаркований автомобіль (відео)