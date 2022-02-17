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СЬОГОДНІ Новини України

У Львові з даху багатоповерхівки скинули автомобіль (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 18:55
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Інцидент помітила місцева жителька та передала фото журналістам
Автомобіль упав із даху багатоповерхівки.
Автомобіль упав із даху багатоповерхівки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові місцеві жителі зафіксували, як з даху закинутої багатоповерхівки скинули автомобіль. Львів'янка розповіла, що бачила це на власні очі.

Про це мовідомило видання "Варта 1".

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Подія сталася в так званому районі "Привид" на Тракті Глинянському. Після інциденту автомобіль завантажили на евакуатор та відвезли.

"Доброго дня, Тракт Глинянський, закинуті будови. Скинули машину з даху", - написала жінка до редакції львівського видання та прикріпила фото на якому видно автомобіль.

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Авто скинули з багатоповерхівки. Фото: Варта 1

Що говорять правоохоронці

В поліції підтвердили, що така подія дійсно була. Знімали рекламний ролик чи кліп.

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Дозвіл організатори мали. Яка саме компанія проводила зйомки, в поліції не розповіли.

В Одесі авто припаркували на балконі

В Одесі на вулиці Ковальській чоловік вирішив зробити зі своєї лоджії паркінг для машини та підняв краном авто на 7 поверх.

У соцмережах пишуть, що це захист від викрадення найвищого рівня. Навіщо він це зробив і звідки у нього кран – невідомо.

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