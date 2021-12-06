Створювала ОУН на Донбасі, але потрапила до в'язниці. Історія зв'язкової Шухевича Ольги Ільків

1950 року Ольга Ільків готувалася переїхати на Донбас та організувати там центр ОУН, але її затримали та посадили у в'язницю – що ще відомо про легендарну зв'язкову