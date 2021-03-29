Військова підготовка та 12 мов: як в СБУ навчають нових "спеців"

Важлива особливість навчання – курсанти проходять і теорію, і практику

Ректор Національної академії Служби безпеки України Андрій Черняк розповів, як в нашій країні куються нові контррозвідники, слідчі СБУ та інші кадри спецслужби, які потім відповідають за національну безпеку. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Закон і бізнес.

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Журналіст зазначив, що за часів СРСР в українське КДБ набирали людей з вищою освітою з досвідом у певній сфері. А ось в сучасне СБУ беруть після школи.

"Насамперед наголошу, що СБУ не є правонаступницею КДБ. З проголошенням незалежності нашої країни була створена українська спецслужба, яка захищала й захищає інтереси української держави. Якщо ж говорити про підхід до підготовки, то і в згаданому вами КДБ брали на навчання випускників шкіл", – сказав Черняк.

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Він нагадав, що академія СБУ почала п'ятирічну підготовку курсантів-юристів ще в 1992 році, а після завершення навчання в обов'язковому порядку вони проходять службу в регіональних органах і підрозділах СБУ. Перший контракт триває 5 років.

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"Академія готує оперативних співробітників для потреб СБУ. Наразі курсанти — майбутні працівники служби — навчаються за спеціальностями "державна безпека" та "філологія". Освітня програма передбачає юридичну, спеціальну, військову, фізичну та іншомовну підготовку. До речі, сьогодні в закладі викладають 12 іноземних мов. Це унікальний набір дисциплін, адже академія – єдиний в Україні заклад вищої освіти контррозвідувального спрямування", – розповів ректор.

При цьому Черняк відзначає, що особливість підготовки майбутніх кадрів СБУ – це нерозривний зв'язок освітнього процесу з практикою.

"Освітня програма оновлюється відповідно до нових безпекових загроз, практики залучаються до викладання спецдисциплін, а навчально-методичне забезпечення погоджується з оперативними підрозділами СБУ. Після завершення навчання курсанти продовжують військову службу в органах і підрозділах СБУ", – резюмував він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно СБУ викрила агента КДБ Білорусі, який вербував прикордонника для контрабанди зброї.

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