Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Білоруський батальйон став на захист Києва (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 17:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білоруси відмовляються воювати проти України та переходять на наш бік
Білоруси готові боронити столицю України. Фото: колаж "Сьогодні"
Білоруси готові боронити столицю України. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруси створили батальйон імені Кастуся Калиновського для оборони Києва.

Про це повідомляє BRATCHUK.

Реклама

Хто такий Кастусь Калиновський?

Вікентій Костянтин (Кастусь) Калиновський (1838–1864) – виходець із сім'ї збіднілого шляхтича Гродненського повіту. Навчався на юридичному факультеті Петербурзького університету. Повернувшись на батьківщину в 1861, взяв участь у підготовці повстання проти влади Російської імперії, яке почалося в січні 1863 року. Повстанські загони під керівництвом Калиновського діяли здебільшого біля нинішньої Білорусі.

Кастусь Калиновський виступав з ідеями широкої автономії Литви та Білорусі у рамках Речі Посполитої, за відновлення якої боролися повстанці.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 14-й. Авіаудари по Сумській області, перемога під Харковом, список стерв'ятників Путіна – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти