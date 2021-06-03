Воювали за Україну, а опинилися серед "злодіїв в законі": чеченці звернулися до Зеленського

У списку серед сотень бандитів опинилися і бійці, які допомагали на Донбасі захищати Україну у війні з Росією

Муслім Чеберлоєвський і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Чеченська діаспора в Україні звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути санкційний список РНБО від 14 травня, в який потрапили чеченці, які воювали за Україну на Донбасі.

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Про це заявив на пресконференції голова правління ВГО "Діаспора чеченського народу" Данило Гончаров, передає УНІАН.

За його словами, через санкції депортації з України підлягають не менше 38 чеченців, які вже багато років живуть в Україні і обзавелися сім'ями.

"Я звертаюся з проханням до президента України як до гаранта Конституції, який жорстко і рішуче бореться зі злочинністю, не допустити неправомірних дій з боку правоохоронців стосовно членів чеченської діаспори, які безпідставно потрапили до списку санкцій РНБО. Ми дуже сподіваємося, що президент перегляне ці списки", – сказав Гончаров.

Голова ради старійшин "Діаспори чеченського народу" Хамід Сайдумов зазначив, що чеченці, які потрапили в один список з бандитами, бачили "злодіїв в законі" тільки по телевізору і не мають до них ніякого відношення.

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Присутні на пресконференції правозахисники відзначили, що жоден з чеченців не мав проблем з українськими законами, а деякі не притягувалися навіть до адміністративної відповідальності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 травня РНБО ввела санкції стосовно 557 "злодіїв в законі" і 11 кримінальних авторитетів. Однак в списку "злодіїв" опинилися, наприклад, командир батальйону Шейха Мансура (воювали на Донбасі) з позивним Муслім Чеберлоєвський, начальник штабу батальйону Муслім Ірдісов, боєць цього ж підрозділу Салман Сайнароєв і багато інших.