Повітряні сили ЗСУ за добу знищили 10 російських безпілотників

ППО продовжує знищувати ворожі цілі

Сили ППО за добу знищили 10 російських безпілотників. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України за добу 1 травня знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10".

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Російський БпЛА "Орлан-10" зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України.

"Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних сил" – йдеться у повідомленні.

Авіація ворога переважно діє поза повітряним простором України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

Безпілотники "Орлан-10" ведуть повітряну розвідку та коригують вогонь артилерії окупантів.

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"Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказівки, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ", – наголошують військові.

Щодня українські захисники збивають все більше БпЛА. Ціна одного такого безпілотника близько 80-120 тисяч доларів, залежно від комплектації.

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Прощавай, "російська механіка"! Десантники збили два ворожі дрони

Підрозділи ППО ЗСУ збили два ворожі безпілотники за 19 квітня. Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Слід зазначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Зокрема, ціна російського БПЛА "Горизонт Ейр S-100 (виготовляється у Ростові-на-Дону за ліцензією) стартує від одного мільйона євро", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК Stinger та Starstreak.

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