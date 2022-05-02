Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 10 российских беспилотников

ПВО продолжает уничтожать вражеские цели

Силы ПВО за сутки уничтожили 10 российских беспилотников. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины за сутки 1 мая уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10".

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

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Российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

"Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и пытаются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных сил" – сказано в сообщении.

Авиация врага преимущественно действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Беспилотники "Орлан-10" ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

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"Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказания, быть ретранслятором или постановщиком препятствий. И он несет серьезную угрозу для наших войск", – отмечают военные.

При этом ежедневно украинские защитники поражают все больше БпЛА. Цена одного такого беспилотника около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

Прощай, "русская механика"! Десантники сбили два вражеских дрона

Подразделения ПВО ВСУ сбили два вражеских беспилотника 19 апреля. Речь идет о моделях "Горизонт" и "Орлан". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА "Горизонт Эйр S-100 (производится в Ростове-на-Дону по лицензии) стартует от одного миллиона евро", – говорится в сообщении.

Воздушные силы Украины сбили дроны с помощью ЗРК Stinger и Starstreak.

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