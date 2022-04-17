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ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" обычной "Иглой" (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 20:42
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Офицер 93-й бригады Холодный Яр Ярослав рассказал, что на российский вертолет "жаль было тратить "Стингер"
В Харьковской области сбили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харьковской области сбили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" обычной "Иглой". Также появились снимки с дрона.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

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Подробности

Как рассказал офицер 93-й бригады Холодный Яр Ярослав, ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. Украинский защитник отметил, что на российский вертолет "жаль было тратить "Стингер".

"И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага были неудачными", – сообщил Ярослав.

По его словам, поскольку вертолет упал далеко от наших позиций, ближе к врагу, наши защитники смогли близко подойти к нему только ночью. А днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки поподробнее.

"Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое заплатили еще при совете", – отметил офицер.

Он уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне его ответственности.

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"В нашем районе есть развязка, которую они пытаются захватить", – подчеркнул Ярослав.

Сбитый вертолет под Харьковом

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Появилось видео уничтожения самолета РФ в небе над Украиной

Враг несет значительные потери, пытаясь захватить Украину. Военные ВСУ уже сбили 6 российских самолетов и один вертолет. В Сети появилось видео, как снаряд попадает в самолет и тот рассыпается в небе на куски.

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