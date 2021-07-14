Можливий наступник Авакова зацінив скандальну дисертацію Киви (документ)

Монастирський (зліва) похвалив Киву. Колаж "Сьогодні"
Головному кандидату на пост глави МВС Денису Монастирському, виявляється, сподобалася скандальна дисертація нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, яку висміяли всі, кому не ліньки, і за неї навіть взялося Міносвіти.
У розпорядженні ZN.UA опинився відповідний документ.
Главу комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Монастирського зацікавила робота Киви про механізми впливу суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України). За його словами, ідеї Киви навіть впроваджуються у практичну діяльність комітету.
"Заслуговує на увагу розробка і чіткий опис особливостей і структурної побудови механізмів впливу суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності в Україні, які відрізняються від вже існуючих виділенням і характеризацією їх структурно-специфічних особливостей, які відображаються у прямій залежності нормпроєктування від активної громадянської позиції. Активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрямки забезпечення демократизму і успішності внутрішньої державної політики", – йдеться у висновках Монастирського.
Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, "захистивши" дисертацію, яку йому зарахували, хоча він і не зміг відповісти на питання вчених. Це викликало великий скандал, тим більше що, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і фальшиві довідки.
Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що дисертацію нардепа можуть направити на повторний захист, де йому доведеться довести, що це його робота і він розбирається у своїй темі. Навіть Міносвіти взялося перевіряти дисертацію Киви.