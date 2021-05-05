Усі говорять. Як голі українки встряли в черговий скандал – гарячі подробиці

Дівчат, які відпочивали в компанії чоловіків на яхті, помітили туристи, а їхні "оголені" фото блискавично розлетілися у соцмережах

Найскандальнішою і обговорюваною новиною дня став черговий скандал за участю українок, які фотографувалися на яхті оголеними, за що їх затримала поліція.

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Сайт "Сегодня" розповідає, чому ця новина викликала великий резонанс як у Туреччині, так і в Україні.

Що сталося?

У Туреччині в невеликому містечку Гьочек у районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла) за відверту фотосесію були затримані українки, які самі ж і знімали себе на камеру. Чотирьох українок, які відпочивали в компанії чоловіків на яхті, помітили туристи, а їхні фото блискавично розлетілися у соцмережах.

Відверту фотосесію українки влаштували в місяць Рамадан, що і викликало обурення у місцевих жителів. Крім того, учасниць "оголеної" фотосесії затримали і відправили до відділку правоохоронці.

Чому про це всі говорять?

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Оголені фотосесії в мусульманських країнах завжди викликають резонанс і рідко коли залишаються непоміченими. Всього одна ситуація може стати причиною кримінального покарання і позбавлення можливості приїжджати в країну.

Що кажуть у Туреччині?

Згідно з інформацією Берегової охорони Південного командування Егейського моря, українки були в купальниках, а не голі. Про це ж йдеться і в протоколі про затримання. Їх оштрафували за порушення карантинного режиму і пред'явили їм звинувачення про порушення норм моралі і громадського порядку.

Що кажуть дівчата?

Одна з українок, яка перебувала в тій компанії, Юлія, заявила, що була шокована тим, що сталося. Вона розповіла, що не знала, що їх знімають на камеру і не думала навіть, що фото поширяться в Мережі.

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У той же час вона не розповіла про причини і цілі відпочинку на яхті. Наразі Юлія продовжує перебувати в Туреччині.

Також дівчина з Франції, яка відпочивала на яхті на дні народження Вероніки Курган, відомої як співачка "Starla", розповіла, що за фото в оголеному вигляді провела час в ділянці. Ймовірно, вона вже покинула курорт.

Інша дівчина, імовірно Руслана Ковкова, яка також перебувала на яхті, зізналася, що не розуміє, чому такі ситуації відбуваються в 21-м столітті.

"У мусульманських країнах краще не робити голих фото. Якщо хочете зробити відверті фото, то краще робити це максимально приховано. І приховуйте локацію. Ми фоткалися з дівчатами і з іншого судна нас зняли. Якимось чином це потрапило в ЗМІ, і нас затримала поліція", – сказала вона.

Відео: PavlovskyNEWS

Що пишуть в соцмережах?

Користувачі соцмереж жорстко відреагували на ситуацію з оголеними українками і якщо одні писали, що їх потрібно "втопити", інші ж наголошували, що дівчат необхідно притягнути до відповідальності і заборонити виїзд за кордон.

"Кинути в море і втопити, в Україні дебілок вистачає";

"Заборонити виїзд за кордон довічно, це був би урок для всіх";

"Повії поїхали на заробітки... У нас ніколи не буде держави, якщо кожен громадянин не буде цінувати своє коріння, свою національність, свою мову, свою історію, свою землю";

"Ось через таких с*к і кажуть, що українки легкодоступні".

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Також ми писали, що на початку квітня в Дубаї (ОАЕ) поліція затримала голих моделей, які позували на балконі. Серед них виявилися і українки.

Після прильоту до Києва одна з "голих" українок розкрила справжню мету фотосесії.