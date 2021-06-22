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Усі говорять. Підняття пенсій і морські бази Британії в Україні – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

22 червня 2021 20:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Данилов показав старовинну карту Чорного моря, а РФ не приїде на сесію ПАРЄ – що ще обговорювали 22 червня

У вівторок, 22 червня, українці найбільше обговорювали кавовий кіоск від церкви в Києві, чому РФ відмовилася їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи і підвищення пенсій.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Кава від священника

У Києві церква ПЦУ встановила кавовий кіоск / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві церква ПЦУ встановила кавовий кіоск / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві помітили незвичайний кіоск під назвою "Храмові смаколики та кава". Він відноситься до храму Феодора Освяченого – його ще називають Київським Єрусалимом. Усю виручку витрачають на їжу для бездомних людей.

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Поки каву купують парафіяни храму і випадкові перехожі. Також у кіоску приймають записки від прихожан на молитву, якщо хочуть, щоб у храмі помолилися за здоров'я чи за упокій.

Чорне море ніколи не було російським – старовинна карта

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Чорне море ніколи не було і не буде російським, і показав подаровану йому старовинну карту.

РФ не приїде на сесію ПАРЄ

Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal
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Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

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Представники Росії вирішили не їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи – їм довелося б сидіти на "карантині" в готелі через ситуацію з коронавірусом в РФ.

Підвищення пенсій

Пенсійний фонд України нагадав про підвищення пенсій, які відбулися і ще відбудуться у 2021 році. Усього за рік буде шість перерахунків для різних категорій населення, три з них ще попереду. Читайте докладніше в нашому матеріалі, коли саме це станеться.

Британія побудує в Україні дві морські бази

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Велика Британія побудує в Україні дві морські бази, щоб зміцнити український флот через погрози в Чорному і Азовському морях. Це передбачає меморандум про морське партнерство.

Крім будівництва баз, НАТО реконструює українські суднобудівні підприємства.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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