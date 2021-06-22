Усі говорять. Підняття пенсій і морські бази Британії в Україні – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У вівторок, 22 червня, українці найбільше обговорювали кавовий кіоск від церкви в Києві, чому РФ відмовилася їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи і підвищення пенсій.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.
Кава від священника
У Києві церква ПЦУ встановила кавовий кіоск / Фото: колаж "Сегодня"
У Києві помітили незвичайний кіоск під назвою "Храмові смаколики та кава". Він відноситься до храму Феодора Освяченого – його ще називають Київським Єрусалимом. Усю виручку витрачають на їжу для бездомних людей.
Поки каву купують парафіяни храму і випадкові перехожі. Також у кіоску приймають записки від прихожан на молитву, якщо хочуть, щоб у храмі помолилися за здоров'я чи за упокій.
Чорне море ніколи не було російським – старовинна карта
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Чорне море ніколи не було і не буде російським, і показав подаровану йому старовинну карту.
РФ не приїде на сесію ПАРЄ
Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal
Представники Росії вирішили не їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи – їм довелося б сидіти на "карантині" в готелі через ситуацію з коронавірусом в РФ.
Підвищення пенсій
Пенсійний фонд України нагадав про підвищення пенсій, які відбулися і ще відбудуться у 2021 році. Усього за рік буде шість перерахунків для різних категорій населення, три з них ще попереду. Читайте докладніше в нашому матеріалі, коли саме це станеться.
Британія побудує в Україні дві морські бази
Велика Британія побудує в Україні дві морські бази, щоб зміцнити український флот через погрози в Чорному і Азовському морях. Це передбачає меморандум про морське партнерство.
Крім будівництва баз, НАТО реконструює українські суднобудівні підприємства.
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо