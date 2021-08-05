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Всі говорять. Смерть Марчука і підвищення пенсій від Шмигаля – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

5 серпня 2021 21:14

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Найбільше українці обговорювали олімпійське "срібло" і лісові пожежі в Греції

5 серпня всі обговорювали пожежі в Греції і смерть Марчука. Фото Reuters/Газета Час

5 серпня всі обговорювали пожежі в Греції і смерть Марчука. Фото Reuters/Газета Час

У четвер, 5 серпня, українці обговорювали накопичувальне підвищення пенсій, лісові пожежі в Греції, а також срібну медаль каратистки Анжеліки Терлюги.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Терлюга завоювала "срібло" для України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга не змогла завоювати золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо у ваговій категорії до 55 кг. У фіналі Олімпіади-2020 українка поступилася Івет Горановій з Болгарії. Вона завоювала срібну медаль для України.

Українцям можуть підвищити пенсії

Пенсії українців можна підвищити вдвічі завдяки введенню накопичувальної пенсійної системи, яка працюватиме на додаток до існуючої солідарної. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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У віці 80 років помер Євген Марчук

"Кит" української політики, колишній голова РНБО, СБУ, Міноборони та експрем'єр-міністр Євген Марчук помер у віці 80 років в результаті зупинки серця. Ми згадуємо його найяскравіші вислови про Україну, війну з Росією та чого він чекав в нашій країні в найближчі 10 років.

Пожежі в Греції

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В умовах найсильнішої за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. У ніч на середу кількасот людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини. Зараз влада заявила, що контролює ситуацію. Однак місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулиці, оскільки небо закрито щільним димом від пожеж.

Всі подробиці в спецтемі Анжеліка Терлюга завоювала срібло у Токіо

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