Усі говорять. Смертельна риболовля і аварія автобуса з українцями в Румунії – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У Тернопільській області рятувальники виявили тіла двох підлітків, які випали із човна – про що ще говорять українці сьогодні

У понеділок, 14 червня, українці найбільше обговорювали трагедію з українцями в Румунії, смертельну риболовлю в Тернопільській області й те, як у Києві поліціянт вибив телефон з рук жінки, яка вимагала представитися і знімала його на відео.

Аварія автобуса з українцями в Румунії

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На румунсько-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок сталася трагедія. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. У колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунській стороні, врізався мікроавтобус чеської реєстрації, який перевозив пасажирів-українців. В аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. Автобус прямував до Угорщини.

Фото: mukachevo.net

У Дніпропетровській області горе-мати вбила дитину

У Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свого 4-місячну дитину через необережність. Відомо, що жінка прийшла до своєї свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізована. Мати хотіла, щоб бабуся догледіла двох 4-місячних онуків, але та відмовилася.

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Горе-мати розбила вікно в будинку і намагалася з двору перекинути дітей всередину. Одна дитина вдарилася головою і отримала численні травм. Мати не звернулася до медиків, тому дитина померла.

У Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон

У Києві поліціянт вибив телефон з рук жінки, яка вимагала представитися і знімала його на відео. Патрульних викликала жінка, яка почула крики з першого поверху будинку і припустила, що там когось б'ють. Однак мешканка квартири розповіла, що її не били.

Один з патрульних порадив заявниці "не втручатися в життя інших людей". Жінка вирішила написати заяву на нього і викликала ще один патруль. Поліціянт обурився і вибив телефон з рук жінки після того, як вона попросила представитися і показати документи.

На Волині чоловік шантажував дітей

У Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей, вимагаючи зніматися в порно. Під час листування зловмисник шантажував неповнолітніх, надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з Мережі.

У Києві викрали таксиста

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У Києві зловили чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. Напередодні молодик, який працює на таксі, підвозив пасажирів, проте виявилося, що в однієї пасажирки немає грошей. Отоже, між водієм і дівчиною виникла сварка.

Троє хлопців, яким дівчина розповіла про ситуацію, вирішили "допомогти розібратися". Вони зателефонували таксисту і під приводом того, що забули речі в авто, попросили повернутися. Коли водій приїхав за вказаною адресою, вони затягли його в будинок і кілька годин били. Крім цього, нападники запропонували йому "вирішити питання" за 25 тис. доларів США.

У столиці викрали водія таксі – злочинців зловили. Фото: колаж "Сьогодні"

Смертельна риболовля в Тернопільській області

У Тернопільській області рятувальники виявили тіла обох підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які ще минулого тижня пішли на нічну риболовлю і не повернулися. Як з'ясувалося, 16-річні хлопці спочатку закинули снасті, а вночі попливли перевіряти улов і потонули, випавши із човна.