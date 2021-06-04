Усі говорять. Вбивця школярки виграв суд і аукціонний рекорд в Україні – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У понеділок, 4 червня, найбільш обговорюваними темами в українців стали рішення суду за вироком вбивці 11-річної школярки Даши Лук'яненко, негода в Маріуполі і рекорд на картинному аукціоні в Україні.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 4 червня.

Сім'я Даші Лук'яненко програла суд вбивці

Одеській апеляційний суд визнав законним вирок, який винесли Миколі Тарасову – 15 років в'язниці за вбивство 11-річної Даші Лук'яненко.

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Рішення Роздільнянського райсуду намагалися оскаржити прокуратура і сім'я дівчинки – вони просили доповнити вирок звинуваченням у нарузі над тілом. Суд відхилив клопотання.

"Чи будемо ми подавати касацію, буде зрозуміло після рішення сім'ї ", – сказав адвокат родини.

Український "брат" чорного грибка

Чорний грибок тепер не тільки в Індії. Про нього говорять і в Україні / Фото: Сьогодні

На тлі жахливих новин про епідемію "чорного грибка" в Індії українські медики розповіли "Сьогодні" про схоже захворювання, з яким можуть зіткнутися жителі нашої країни.

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Це аспергільоз. Викликає його грибок аспергілла, а носієм може бути кожен, навіть не підозрюючи про це. Частинки цих грибів всюди: в повітрі, в грунті, в приміщеннях, на їжі.

Однак зазвичай грибок не загрожує здоров'ю, тому що імунітет не дає йому розвиватися в організмі.

В тренді В Україні несміливо потеплішає: прогноз погоди на вихідні

Найдорожча картина в історії України

Іван Марчук "Золота ніч", 1981. Фото: gs-art.com

Пейзаж "Золота ніч" Івана Марчука став найдорожчою картиною, написаною вітчизняним митцем за всю історію українських аукціонів.

Створена автором в 1982 році робота зберігалася в приватній колекції, але була продана 4 червня, за 96,8 тис. доларів.

Це зображення заходу над українським селом поруч з річкою вважається знаковим в творчості художника. Пейзаж нагадує по ландшафту Канівщину над Дніпром.

Потім в Маріуполі

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Україна продовжує страждати через проявів негоди – після нічної негоди Маріуполь затопило. Від негоди постраждали жителі майже всіх районів міста.

Дахи будинків почали протікати, в під'їздах і квартирах стояла вода. На вулицях міста утворилися річки, якими буквально пливли автомобілі.

Крім того, ураган повалив дерева – наслідки негоди довелося ліквідувати рятувальникам.

Про що ще говорили 4 червня в світі і Україні, дивіться у відеосюжеті: