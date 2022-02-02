Все тепліше: яка погода буде в Україні завтра – прогноз

Українські синоптики розповіли, на яку погоду варто чекати в країні і чи буде сніг

Опади цього дня будуть по всій Україні/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде з опадами. Варто очікувати на сніг або мокрий сніг, а також плюсову температуру повітря.

Про це пише УНІАН.

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Температура в Україні залишиться приблизно такою самою, як і сьогодні, 2 лютого. Вдень у більшості областей від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла. На сході та півдні стовпчики термометрів покажуть 3 градуси вище за нуль.

Опади у вигляді снігу чи мокрого снігу очікуються скрізь, крім деяких центральних областей та південного сходу України.

Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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