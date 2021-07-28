Все залежить від Росії. Зеленський про зустріч в Нормандському форматі

Володимир Зеленський / Володимир Путін. Фото Офіс президента / Reuters

Мир на Донбасі не так залежить від децентралізації, як від бажання Росії піти на компроміс. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави виступив з промовою, відкривши Всеукраїнський форум "Україна 30. Децентралізація", який буде проходити в Києві 28-29 липня.

"Питання Донбасу не дуже залежить від реформи децентралізації. Ми розуміємо, що питання повернення Донбасу, питання тиші, збереження людей, пострілів, обміну людей – всі-всі питання, які ми всі знаємо, незалежно від того, що прописано в" Мінську", я вважаю, всі питання залежать від бажання Російської Федерації. І тиску, допомоги наших європейських партнерів – учасників Нормандське четвірки ", – сказав Зеленський.

У той же час, одна з найтриваліших реформ в Україні – реформа децентралізації – проходить успішно, вважає президент. І додає, зустріч в Нормандському форматі все ж залежить від бажання Кремля.

"Я вважаю, що зустріч в Нормандському форматі буде, але на сьогодні все це залежить від Росії, і не треба нам перекидати цей м'яч. Я маю на увазі ті чи інші російські медіа, на сьогодні ми розуміємо, що все залежить від них", – підсумував глава держави.

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