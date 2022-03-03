"Всіх окупантів, бл*дь, переб'ю": пенсіонерка пригрозила росіянам сокирою (відео)

Пенсіонерка з України пригрозиларосійським військовим сокирою. Звернення жінки зняли на відео.
Відео з'явилося в telegram-каналі KIEVMAP.
"Всіх окупантів, бл*дь, переб'ю. Нехай тільки сунуться сюди. Нехай вдома у себе порядки наводять. На своїй землі зас**лися по самі вуха. Я їздила. Багато землі стоїть порожньої, а їм землі мало, а та бур'янами заростає", – каже пенсіонерка.
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