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Зустріч Зеленського з головою Євроради і військові навчання у Львівській області – анонси СЬОГОДНІ

19 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У понеділок в Україні почнуться чергові міжнародні військові навчання, а президент відвідає конференцію у Батумі – та інші події

Володимир Зеленський і Шарль Мішель й навчання під Львовом / колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський і Шарль Мішель й навчання під Львовом / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 11:00 – прес-брифінг на тему "Презентація другої частини дослідження "Крим SOS" "Забруднення навколишнього середовища і виснаження природних ресурсів Криму" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
  • 14:00 – прес-конференція та презентація проекту "Civic tech – інструмент якісної взаємодії", який реалізується Асоціацією міст України та ГО "Стратегії розвитку громад" у рамках проекту "3D Project: Розвиток незважаючи на перешкоди. Стале громадянське суспільство за часів пандемії і в майбутньому" (Київський прес-клуб, вул. Хрещатик, 27а). Деталі.
  • Тиждень міжнародного кримінального правосуддя (19-21 липня), організований Центром громадянських свобод спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, Українською асоціацією міжнародного права, кафедри кримінально-правової політики і кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комітетом ВР з питань правоохоронної діяльності. Програма. Трансляція.
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Ужгород

  • 9:00 – з центру Ужгорода стартує "Мотопробіг Єдності 2021", який фінішує 1 серпня 2021 року у Запоріжжі на острові Хортиця. У рамках мотопробігу учасники провезуть Державний прапор України і Кримськотатарський прапор через усю країну.

Львівська область

  • Міжнародні тактичні навчання "Три мечі – 2021" (19-31 липня) на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за участю понад 1200 військовослужбовців, 200 бойових машин з 4 країн: Литва, Польща, Україна та США .

За кордоном

Грузія

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Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca. Фото: facebook.com/viktor.liashko
  • Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Батумську міжнародну конференцію.
  • Президент України Володимир Зеленський відвідає Батумі, де зустрінеться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Угорщина

  • У Будапешті 19-25 липня відбудеться першість світу з вільної боротьби.
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Онлайн

  • Joint Organization Data Initiative (JODI) опублікує дані про обсяги експорту та видобутку нафти більш ніж у 60 країнах у травні.

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