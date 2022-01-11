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СЬОГОДНІ Новини України

Вступ до лав територіальної оборони та жорстоке вбивство під Дніпром — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 06:00
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У ЗСУ розповіли, яким чином можна потрапити до лав тероборони, а під Дніпром на різдвяні свята вбили чоловіка
В Україні формують ряди територіальної оборони, а в Дніпропетровській області жорстоко вбили чоловіка/Колаж: "Сьогодні"
В Україні формують ряди територіальної оборони, а в Дніпропетровській області жорстоко вбили чоловіка/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У ЗСУ розповіли, як потрапити до лав територіальної оборони

В Україні триває процес формування Сил територіальної оборони. Охочі потрапити до лав тероборони можуть звернутися до центрів комплектування.

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Незабаром з'явиться докладна інструкція, як потрапити до тероборони/Колаж: "Сьогодні"
Незабаром з'явиться докладна інструкція, як потрапити до тероборони/Колаж: "Сьогодні"

НАТО без України: Росія вмовляє США на небезпечний компроміс

Росія зажадала від США юридичних гарантій того, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до НАТО. Проте згодом у США заявили, що не "закриватимуть двері" в НАТО перед жодною країною, ґрунтуючись на бажанні третьої сторони.

Рябков виступив за те, щоб на мадридському саміті Альянсу затвердили відповідну формулу/Колаж: "Сьогодні"
Рябков виступив за те, щоб на мадридському саміті Альянсу затвердили відповідну формулу/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

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На Харківщині школи пішли на "дистанційку", але не через COVID-19

У Харківській області через погані погодні умови у школах ввели "дистанційку". Школярі навчатимуться онлайн до 12 січня.

На "дистанційку" пішло 8 шкіл/Колаж: "Сьогодні"
На "дистанційку" пішло 8 шкіл/Колаж: "Сьогодні"

Під Дніпром чоловіка до смерті закатували, вимагаючи гроші

У Дніпропетровській області двоє братів та дівчина проникли до будинку 76-річного чоловіка та закатували його до смерті. Таким чином, у нього вимагали гроші.

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Чоловіка вбили у нього ж вдома під час різдвяних свят/Колаж: "Сьогодні"
Чоловіка вбили у нього ж вдома під час різдвяних свят/Колаж: "Сьогодні"

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