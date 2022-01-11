Вступ до лав територіальної оборони та жорстоке вбивство під Дніпром — головні новини за ніч

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У ЗСУ розповіли, як потрапити до лав територіальної оборони
В Україні триває процес формування Сил територіальної оборони. Охочі потрапити до лав тероборони можуть звернутися до центрів комплектування.
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НАТО без України: Росія вмовляє США на небезпечний компроміс
Росія зажадала від США юридичних гарантій того, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до НАТО. Проте згодом у США заявили, що не "закриватимуть двері" в НАТО перед жодною країною, ґрунтуючись на бажанні третьої сторони.
На Харківщині школи пішли на "дистанційку", але не через COVID-19
У Харківській області через погані погодні умови у школах ввели "дистанційку". Школярі навчатимуться онлайн до 12 січня.
Під Дніпром чоловіка до смерті закатували, вимагаючи гроші
У Дніпропетровській області двоє братів та дівчина проникли до будинку 76-річного чоловіка та закатували його до смерті. Таким чином, у нього вимагали гроші.