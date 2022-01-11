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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вступление в ряды территориальной обороны и жестокое убийство под Днепром — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 января, 06:00
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В ВСУ рассказали, каким образом можно попасть в ряды теробороны, а под Днепром на рождественские праздники убили мужчину
В Украине формируют ряды территориальной обороны, а в Днепропетровской области жестоко убили мужчину/Коллаж: "Сегодня"
В Украине формируют ряды территориальной обороны, а в Днепропетровской области жестоко убили мужчину/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В ВСУ рассказали, как попасть в ряды территориальной обороны

В Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Желающие попасть в ряды теробороны могут обратиться в центры комплектования.

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Вскоре появится подробная инструкция, как попасть в ряды теробороны/Коллаж: "Сегодня"
Вскоре появится подробная инструкция, как попасть в ряды теробороны/Коллаж: "Сегодня"

НАТО без Украины: Россия уговаривает США на опасный компромисс

Россия потребовала от США юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Однако впоследствии в США заявили, что не будут "закрывать дверь" в НАТО ни перед одной из стран, основываясь на желании третьей стороны.

Рябков выступил за то, чтобы на мадридском саммите Альянса утвердили соответствующую формулу/Коллаж: "Сегодня"
Рябков выступил за то, чтобы на мадридском саммите Альянса утвердили соответствующую формулу/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

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В Харьковской области школы ушли на "дистанционку", но не из-за COVID-19

В Харьковской области из-за плохих погодных условий в школах ввели "дистанционку". Школьники будут учиться онлайн до 12 января.

На "дистанционку" ушло 8 школ/Коллаж: "Сегодня"
На "дистанционку" ушло 8 школ/Коллаж: "Сегодня"

Под Днепром мужчину до смерти замучили, требуя деньги

В Днепропетровской области двое братьев и девушка проникли в дом 76-летнего мужчины и замучили его до смерти. Таким образом у него вымогали деньги.

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Мужчину убили у него же дома во время рождественских праздников/Коллаж: "Сегодня"
Мужчину убили у него же дома во время рождественских праздников/Коллаж: "Сегодня"

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