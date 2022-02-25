ЗСУ відбили острів Зміїний

Окупанти не втримали острів навіть добу

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Збройні сили України 25 лютого відбили в окупантів острів Зміїний.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24" з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

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"Термінове повідомлення – Генеральний штаб заявив, що українська армія відбила острів Зміїний", – йдеться у повідомленні.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно.