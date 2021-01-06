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ЗСУ переходять на коди військових рангів НАТО: міністр оборони пояснив причину

6 січня, 15:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В Україні змінять систему управління кар’єрою радянського зразка

В України впроваджується Перелік кодів військових рангів НАТО, який встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам Північноатлантичного альянсу.

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Про це з посиланням на міністра оборони Андрія Тарана повідомляє пресслужба військового відомства.

За словами міністра, це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав—членів Альянсу за стандартом НАТО STANAG 2116.

Таран розповів, що підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

Міністр додав, що такі рішення мають змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав.

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"Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", — зазначив Таран.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що перехід звань на коди НАТО, згідно зі STNAG 2116, підвищить роль сержантського і старшинського складу війська в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що для зближення з НАТО прапорщики можуть стати сержантами, а мічмани – старшинами і майстрами.

Більше читайте у статті: "Сам собі сержант: як і навіщо Кабмін хоче змінити систему військових звань в Україні".

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НАТО армія ВСУ Міноборони України звання Андрій Таран

Джерело: Сьогодні

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