ЗСУ провели нові випробування потужних ракет "Тайфун": опубліковано фото

На полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області, де розташований Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів "Широколанівський", успішно пройшли випробування реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Реклама

Про це повідомляє видання Міноборони АрміяInform.

Дослідні зразки цього озброєння розроблені ДП "КБ "Південне" імені М.К. Янгеля" на виконання замовлення Міноборони України.

Як розповів виданню технічний керівник випробувань КБ "Південне", пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. А для отримання телеметричної інформації від реактивних снарядів під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт.

В тренді Рішення судів щодо Тупицького і Шмигаль у Дніпрі – анонси СЬОГОДНІ

Реклама

У створенні реактивного снаряда також були задіяні Павлоградський механічний завод, ВО "Південний машинобудівний завод", НВО "Павлоградський хімічний завод", НВК "Фотоприлад", Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів тощо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше розповідав, де вироблятимуть паливо для ракет "Тайфун". Цим питанням займатиметься підприємство з Дніпропетровської області.

Також нагадаємо, у квітні-2020 на державному випробувальному полігоні в Одеській області пройшли перші випробування реактивних снарядів "Тайфун-1", які мають прийти на заміну радянським "Градам". Виробник стверджує, що український зразок має поліпшені характеристики.